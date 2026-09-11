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Caso Dark Horse

PT acusa Flávio Bolsonaro de hipocrisia após quebra de sigilo de Vorcaro

Segundo o secretário nacional de Comunicação do partido, o presidenciável adota um discurso de combate à criminalidade e defesa da honestidade, enquanto é alvo de investigação

O senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)
O senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, afirmou nesta sexta-feira (11/9) que a quebra do sigilo envolvendo Daniel Vorcaro e o escândalo do Banco Master expõe uma contradição na campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL). Segundo ele, o senador adota um discurso de combate à criminalidade e defesa da honestidade, enquanto é alvo de investigação.

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“A quebra do sigilo sobre Daniel Vorcaro e o escândalo do Banco Master revela a gigantesca hipocrisia da campanha de Flávio Bolsonaro que aparece na TV falando em honestidade e perseguir bandidos enquanto é ele o principal investigado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas”, declarou Valadares.

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O dirigente do PT afirmou ainda que a verdade representa o principal obstáculo para a campanha de Flávio Bolsonaro. Segundo Valadares, o bolsonarista é investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). “Desde o início desse processo eu tenho dito que a principal adversária de Flávio sempre foi a verdade”, afirmou.

Na avaliação do secretário, as investigações envolvem o candidato do PL em um caso que classificou como o “maior escândalo de corrupção da história do Brasil”. “E a verdade é que a Polícia Federal, o Ministério Público e o STF estão investigando o candidato do PL por envolvimento no maior escândalo de corrupção da história do Brasil”, disse.

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 11/09/2026 12:21 / atualizado em 11/09/2026 12:22
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