PT acusa Flávio Bolsonaro de hipocrisia após quebra de sigilo de Vorcaro

O secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, afirmou nesta sexta-feira (11/9) que a quebra do sigilo envolvendo Daniel Vorcaro e o escândalo do Banco Master expõe uma contradição na campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL). Segundo ele, o senador adota um discurso de combate à criminalidade e defesa da honestidade, enquanto é alvo de investigação.

“A quebra do sigilo sobre Daniel Vorcaro e o escândalo do Banco Master revela a gigantesca hipocrisia da campanha de Flávio Bolsonaro que aparece na TV falando em honestidade e perseguir bandidos enquanto é ele o principal investigado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas”, declarou Valadares.

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A quebra do sigilo sobre Daniel Vorcaro e o escândalo do Banco Master revela a gigantesca hipocrisia da campanha de Flávio Bolsonaro que aparece na TV falando em honestidade e perseguir bandidos enquanto é ele o principal investigado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro… pic.twitter.com/KBuKvmcafb — Éden Valadares (@edenvaladares) September 11, 2026

O dirigente do PT afirmou ainda que a verdade representa o principal obstáculo para a campanha de Flávio Bolsonaro. Segundo Valadares, o bolsonarista é investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). “Desde o início desse processo eu tenho dito que a principal adversária de Flávio sempre foi a verdade”, afirmou.

Na avaliação do secretário, as investigações envolvem o candidato do PL em um caso que classificou como o “maior escândalo de corrupção da história do Brasil”. “E a verdade é que a Polícia Federal, o Ministério Público e o STF estão investigando o candidato do PL por envolvimento no maior escândalo de corrupção da história do Brasil”, disse.