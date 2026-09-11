Vorcaro articulou convite a diretor da PF para evento em Londres, diz relatório

A análise de diálogos atribuídos a figuras como Daniel Vorcaro destaca o papel central da perícia forense digital - (crédito: Reproduçao/YouTube)

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro mostram uma articulação para levar o então diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a um evento organizado em Londres em 2024. O relatório registra que, em 3 de abril daquele ano, Fábio Faria encaminhou ao banqueiro uma conversa na qual um interlocutor não identificado sugeria convidar “o DPF Andrei”. Na sequência, a mesma interlocução mencionava a possibilidade de “fechar o PGR e o DPF”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Faria respondeu positivamente à ideia e, minutos depois, recebeu outra mensagem informando que a pessoa da PF havia aceitado o convite. O ex-ministro das Comunicações também orientou Vorcaro a pedir a “Marcio” que fizesse o convite formal ao diretor-geral. Paralelamente, Vorcaro procurou o contato salvo como “Marcio Conjur” e informou que o “Ministro fez convite ao andrei PF”. O relatório não esclarece qual ministro teria feito o convite.

Leia também: Mensagens da PF mostram bastidores de festa de Vorcaro com Fábio Faria

A etapa seguinte tratou diretamente dos custos da viagem. “Marcio Conjur” encaminhou a Vorcaro uma mensagem de uma pessoa que se identificou como assistente do diretor-geral da PF. A interlocutora confirmou o interesse na participação e perguntou se alguma despesa, como hospedagem e passagem, seria coberta pelos organizadores. A resposta registrada pela PF foi direta: “Todas as despesas bancadas por nós”.

O episódio ganha relevância porque o relatório também mostra que a participação de autoridades no evento era tratada de maneira individualizada pela equipe de Vorcaro. Em 2025, durante a preparação de uma nova edição do evento em Londres, uma funcionária informou ao banqueiro que “o Andrei PF precisa de um Convite formal para aceitar Londres”. Vorcaro autorizou que o Grupo Voto encaminhasse o convite. A edição de 2025, contudo, acabou cancelada.

Leia também: Gilmar pede adiamento de sessão que analisará caso envolvendo Moraes e Mendonça

A documentação não afirma que Andrei Rodrigues tenha cometido irregularidade nem que tenha solicitado pessoalmente o custeio. O que está registrado é que uma pessoa identificada como sua assistente perguntou sobre as despesas e recebeu a informação de que seriam bancadas pelos organizadores. Também não há, no trecho analisado, comprovação de que a viagem de 2024 tenha sido paga diretamente por Vorcaro ou pelo Banco Master, embora o relatório registre a promessa de custeio pelos organizadores.