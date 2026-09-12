Flávio Bolsonaro pediu 4 vezes que Mendonça relatasse caso Dark Horse

A defesa do senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), pediu, ao menos quatro vezes, ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a relatoria da investigação de emendas parlamentares enviadas ao filme Dark Horse ficasse sob responsabilidade do ministro André Mendonça. O relator do caso na Corte é o ministro Flávio Dino. As informações foram reveladas com a queda do sigilo dos inquéritos relacionados ao caso Master.

De acordo com a defesa de Flávio, a relatoria deveria ficar com Mendonça já que o ministro é responsável pela investigação dos recursos enviados ao filme por meio de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Os pedidos foram feitos entre 13 e 29 de julho deste ano.

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As duas primeiras solicitações dos advogados foram encaminhadas ao gabinete de Edson Fachin, presidente da Corte, as outras duas foram destinadas ao ministro Flávio Dino.

A investigação acerca das emendas parlamentares destinadas ao filme apura o possível uso irregular de dinheiro público na produção. Enquanto a investigação sobre o Caso Master apura repasses financeiros realizados por Daniel Vorcaro para o longa, bem como a origem desses valores.