"No meu mandato, ele virou prisioneiro", diz Lula sobre Vorcaro

Presidente reforçou que as investigações e prisões de envolvidos no caso Master aconteceram durante seu mandato - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert.)

Durante um comício em Porto Alegre (RS), o presidente Lula (PT) comentou sobre os recentes desdobramentos do caso Master, nesta sexta-feira (11/9). Em discurso, o líder petista afirmou que o governo de Jair Bolsonaro (PL) gerou as atividades criminosas do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e do que chamou de “a quadrilha do INSS”.

Um dia após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin pedir a liberação dos sigilos de inquéritos do Banco Master, Lula classificou o escândalo como “o maior golpe da história do país” e acusou a direita de tentar associar o governo do Partido dos Trabalhadores ao caso.

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“Eles (o governo Bolsonaro) criaram um banqueiro em 2019. Na época deles, o bandido virou banqueiro. No meu mandato, ele virou prisioneiro”, declarou.

O presidente também destacou a atuação da base governista na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS no Congresso Nacional e as ações de reparação do governo.

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“Nós pagamos R$ 3,5 bilhões a todos os 5 milhões de aposentados e pensionistas que foram roubados na previdência e já tomamos mais de R$ 100 bilhões do patrimônio dos ladrões, que a gente vai ressarcir à União com os bens que nós tomamos deles”, disse.

Ao longo do comício, Lula também abordou temas como programas de educação, o combate à violência de gênero, o legado de Leonel Brizola e a soberania nacional.