Manchester City ignora expulsão e vence United em jogo de superação

A estrela de Erling Haaland não deixou o Manchester City sentir o peso de jogar em desvantagem por quase todo clássico. Com um a menos desde os 22 minutos de jogo, os Citizens superaram o United por 1 a 0 em pleno Old Trafford e seguem na cola do Arsenal na busca pela liderança da Premier League.

Com a vitória heroica, na superação, o City chegou aos mesmos 12 pontos do Arsenal, líder da Premier League, e segue invicto na competição. O United, por sua vez, soma quatro pontos na 13ª colocação da tabela, com apenas um triunfo em quatro rodadas.

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Os rivais retornam aos gramados pelo Campeonato Inglês no próximo domingo (20), em horários distintos. O City recebe o Sunderland às 10h (de Brasília), enquanto o United visita o Fulham pouco depois, às 12h30.

Expulsão e jogo morno

O clima de rivalidade foi mais quente do que o desempenho em campo nos primeiros 45 minutos. Embora a expulsão direta de Phil Foden por um chute na barriga de Bruno Fernandes, aos 22?, indicasse uma possível superioridade para o United na etapa inicial, a expectativa não se concretizou.

A vantagem numérica até deu mais domínio ao United no sistema ofensivo, que acumulou mais finalizações em relação ao rival nos minutos seguintes: com três contra duas. No entanto, o City conseguiu manter maior posse de bola e trabalhar na construção sem sofrer sustos efetivos. A melhor chance da etapa inicial ocorreu aos 44 minutos, quando Rashford cobrou a falta com muita categoria, mas a bola beijou a trave.

City ignora desvantagem

O City voltou do intervalo com mudanças na frente e promoveu a entrada de Ndiaye no lugar de Cherki e deixou claro qual seria sua postura na etapa final. Contudo, quem começou em cima mesmo foi o United, com duas oportunidades antes mesmo dos 10 minutos.

Primeiro, Mainoo soltou um foguete de fora da área, e a bola novamente parou na trave. Matheus Cunha também teve chance de abrir o placar para os donos da casa logo na sequência, aos 10 minutos, após uma linda jogada individual, mas finalização ruim. Mas na Europa também se faz valer a velha máxima do futebol e… Quem não faz, leva.

Sem efetividade nas poucas chances criadas, o United viu Haaland abrir o placar para o City aos 14 minutos. Gvardiol cruzou da esquerda para dentro da área, e o camisa 9, como sempre bem posicionado, apareceu para balançar as redes. O lance ainda chegou a passar por análise do VAR, visto que a arbitragem de campo assinalou impedimento, mas a tecnologia validou o gol.

O clássico, então, virou jogo de um time só. Os Citizens ainda tiveram chance de ampliar a vantagem com Enzo Fernández aos 22?, após excelente jogada de contra-ataque. O volante recebeu na entrada da área e bateu colocado, mas Lammers espalmou, e a bola bateu na trave. O City seguiu com a posse no campo ofensivo, como se não tivesse com um a menos, mas ficou mais controlando as ações do que tentando efetivamente buscar o segundo tento.