Eleições 2026: A parte positiva da pesquisa BTG/Nexus para Lula

A 14ª rodada da pesquisa BTG/Nexus mostra um cenário ainda apertado para a disputa presidencial, mas traz sinais positivos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O petista ampliou a vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno e voltou a aparecer numericamente à frente do adversário em uma eventual disputa direta. No principal cenário estimulado, Lula tem 42% das intenções de voto, contra 37% de Flávio.

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Na comparação com a rodada anterior, o presidente avançou três pontos, de 39% para 42%, enquanto o candidato do PL passou de 35% para 37%.Os demais nomes aparecem distantes dos dois primeiros colocados. Augusto Cury soma 6%, seguido por Ronaldo Caiado, com 5%. Renan Santos tem 2%, e Romeu Zema, 1%.

O principal dado positivo para o chefe do Executivo, no entanto, aparece na simulação de segundo turno. Lula registra 47% contra 46% de Flávio. A diferença está dentro da margem de erro, o que configura empate técnico, mas representa uma mudança em relação à rodada anterior. No levantamento passado, Flávio tinha 46% e Lula, 45%.

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O candidato do PL manteve o mesmo percentual, enquanto o presidente avançou dois pontos e passou à frente numericamente. Outro ponto favorável ao petista está na fidelidade de seu eleitorado. Entre aqueles que declaram voto em Lula no primeiro turno, 89% afirmam que a escolha já está definida e não deve mudar até a eleição.

Entre os eleitores de Flávio, o índice é de 86%. A consolidação é ainda maior entre os grupos mais identificados com os dois campos políticos. Entre os lulistas convictos, 93% dizem já ter decidido o voto. No grupo dos bolsonaristas convictos, são 90%.

No conjunto do eleitorado, a pesquisa também aponta uma eleição cada vez mais cristalizada. Dos entrevistados que escolheram algum candidato, 83% afirmam que não pretendem mudar de voto. Na rodada anterior, eram 81%. A fotografia desta rodada, portanto, é mais favorável a Lula que a anterior. O presidente cresceu no primeiro turno, recuperou a dianteira numérica contra Flávio no segundo e mantém um eleitorado ligeiramente mais consolidado.

O cenário, porém, segue aberto: no confronto direto, os dois permanecem tecnicamente empatados. A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores por telefone entre 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-04076/2026.