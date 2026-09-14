Quaest: Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula aparece com 40% no 2º turno

Em um eventual segundo turno, continua o empate técnico, mas agora com Flávio Bolsonaro numericamente a frente de Lula - (crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP - Ricardo Stuckert / PR)

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (14/9) mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantendo a liderança (36%) no primeiro turno, mas com Flávio Bolsonaro (PL) se aproximando (31%). Segundo Felipe Nunes, CEO da Quaest, essa é a menor distância entre os dois na série histórica de 1º turno da Quaest.

O levantamento também mostra Augusto Cury (Avante) com 7%, enquanto Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 4% cada um, Romeu Zema (Novo) tem 1%. Ainda há 10% de indecisos e 7% que não vão votar em ninguém.

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Em um eventual segundo turno, continua o empate técnico, mas agora com Flávio Bolsonaro numericamente a frente de Lula: 42% a 40%. "É o mesmo resultado observado em abril, antes do vazamento do áudio entre Flávio e Vorcaro", diz Felipe Nunes. Indecisos são 5% e 13% dizem que não vão votar em ninguém.

A pesquisa também mostra que a maior parte dos brasileiros (54%) ainda aposta que Lula vai vencer a eleição. Apenas 31% dizem que Flávio sairá vitorioso dessa disputa. Outros nomes recebem 3% das menções e 12% não sabem responder.

1/ Quaest: Lula mantém a liderança (36%), mas vê Flávio se aproximar (31%). É a menor distância entre os dois na série histórica de 1º turno da Quaest. Cury vai a 7%, Renan e Caiado aparecem com 4% cada um, Zema tem 1%. Ainda há 10% de indecisos e 7% que não vão votar em ninguém. pic.twitter.com/kqmhAAqtpc September 14, 2026

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas, entre os dias 10 e 13/set; a margem de erro é de 2pp e o nível de confiabilidade de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE, com o número: BR-03607/2026.

Felipe Nunes destaca que o desempenho de Flávio no Sudeste chama a atenção. A distância para Lula, que já foi de 2 pontos percentuais, agora é uma vantagem de 16pp. Além disso, o especialista acrescenta: "se mantendo esse cenário calcificado entre lulistas e bolsonaristas, os independentes farão a diferença. Neste momento, a vantagem numérica de Flávio para Lula neste grupo é de 10pp".

Na pesquisa divulgada em 7 de setembro, Lula aparecia com 42% das intenções de voto, enquanto Flávio somava 41%.

*Matéria em atualização