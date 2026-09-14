Nova pesquisa Quaest sobre eleição presidencial é divulgada nesta segunda

Uma nova pesquisa Quaest sobre a disputa pela Presidência da República em 2026 será divulgada nesta segunda-feira (14/9). O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026 e é contratado pela Globo. O custo declarado à Justiça Eleitoral foi de R$ 314.628,00. Os resultados estarão disponíveis no site do Correio.
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A pesquisa ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre quinta-feira (10/9) e domingo (13/9), em entrevistas presenciais e realizadas nos domicílios dos participantes. A margem de erro máxima é de aproximadamente dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
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A nova rodada da Quaest é realizada a três semanas do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. O levantamento também ocorre em um momento de disputa mais acirrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo as pesquisas anteriores do instituto.
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Na pesquisa divulgada em 7 de setembro, Lula aparecia com 36% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro, com 29%. Augusto Cury (Avante) tinha 8%, enquanto Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) apareciam com 3% cada. Romeu Zema (Novo) tinha 2%.
Já na pesquisa divulgada em 2 de setembro, Lula tinha 37% no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 30%. No segundo turno, a diferença havia diminuído para um ponto percentual: 42% para Lula e 41% para Flávio.
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