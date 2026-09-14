Mendonça retira sigilo de processo sobre pagamentos de Vorcaro e Master

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou, nesta segunda-feira (14), o sigilo do processo que concentra informações sobre a rede de pagamentos envolvendo o empresário Daniel Vorcaro e o Banco Master. A medida atende a uma solicitação do presidente da Corte, Edson Fachin.
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O levantamento do sigilo havia sido solicitado no domingo (13) pelo ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República (PGR) também se manifestou favoravelmente à divulgação dos documentos.
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*Materia em atualização
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Por Armando Holanda
postado em 14/09/2026 13:23 / atualizado em 14/09/2026 13:26