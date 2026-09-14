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CASO MASTER

Mendonça retira sigilo de processo sobre pagamentos de Vorcaro e Master

Levantamento do sigilo havia sido solicitado no domingo pelo ministro Alexandre de Moraes

Mendonça retirou sigilo do processo que concentra informações sobre a rede de pagamentos do Master - (crédito: Gustavo Moreno/STF)
Mendonça retirou sigilo do processo que concentra informações sobre a rede de pagamentos do Master - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou, nesta segunda-feira (14), o sigilo do processo que concentra informações sobre a rede de pagamentos envolvendo o empresário Daniel Vorcaro e o Banco Master. A medida atende a uma solicitação do presidente da Corte, Edson Fachin.

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O levantamento do sigilo havia sido solicitado no domingo (13) pelo ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República (PGR) também se manifestou favoravelmente à divulgação dos documentos.

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*Materia em atualização

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 14/09/2026 13:23 / atualizado em 14/09/2026 13:26
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