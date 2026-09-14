Zanin recebe íntegra de celular apreendido com Vorcaro

Com o placar de 9 a 2, o Supremo Tribunal Federal derrubou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. STF decidiu que Constituição deve resguardar direitos dos povos originários. Na foto, o ministro Cristiano Zanin. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu nesta segunda-feira (14/9) o conteúdo integral extraído do celular de Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master. O Correio confirmou a informação e apurou que o material já está no gabinete do magistrado.

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A entrega foi determinada por Zanin no domingo (13), após o ministro exigir acesso irrestrito ao conteúdo do aparelho apreendido pela Polícia Federal (PF) durante a Operação Compliance Zero, em novembro do ano passado. Na decisão, ele estabeleceu prazo de 24 horas para que a corporação compartilhasse uma cópia do material. O ministro Gilmar Mendes também recebeu o material.

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O acesso ao conteúdo ocorre às vésperas da sessão do STF marcada para esta terça-feira (15), quando os ministros devem analisar se a Corte deve apurar a existência de uma troca de mensagens entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. O caso ampliou a tensão interna no Supremo em meio às investigações relacionadas ao Banco Master.

Antes da entrega, o ministro André Mendonça havia enviado ofício argumentando que a abertura e o compartilhamento integral dos dados poderiam “tumultuar o julgamento” e colocar em risco o andamento e o êxito das investigações. Mendonça sustentou ainda que os ministros já dispunham das informações necessárias para a análise do caso.

Zanin, por sua vez, estava entre os ministros que cobravam acesso ao espelhamento completo do aparelho para permitir uma avaliação mais ampla do material antes de qualquer deliberação do plenário. Com a chegada dos dados ao gabinete, o magistrado passa a ter acesso integral ao conteúdo apreendido pela PF.