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CASO MASTER

Fachin atende Moraes e retira sigilo de ação sobre pagamentos de Vorcaro

Petição secreta estava sendo mantida no gabinete do ministro André Mendonça e será usada para subsidiar o julgamento desta terça-feira

Fachin acolheu também manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que disse que o processo sequer aparecia no sistema para que o Ministério Público soubesse da existência - (crédito: Gustavo Moreno/STF)
Fachin acolheu também manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que disse que o processo sequer aparecia no sistema para que o Ministério Público soubesse da existência - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou o sigilo de mais um processo do caso Master. Ele atendeu pedido do ministro Alexandre de Moraes e determinou que seja tornada pública a petição 15.645, que trata dos pagamentos feitos pelo banqueiro Daniel Vorcaro. A decisão do presidente do Supremo foi enviada a André Mendonça, relator do caso.

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Fachin acolheu também manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que disse que o processo sequer aparecia no sistema para que o Ministério Público soubesse da existência. “A PET 15645 não foi relacionada porque esta Procuradoria-Geral da República não teve acesso à sua existência, já que não aparece visível à PGR no sistema do STF”, diz o documento, assinado pelo vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho.

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Os autos desta ação serão usados para subsidiar a sessão desta terça-feira (15/9), que será realizada no Supremo e vai avaliar se a Corte abre ou não investigação contra o ministro Alexandre de Moraes.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 14/09/2026 12:25
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