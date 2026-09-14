Dino se opõe a vedação de jornalistas no plenário em sessão decisiva no STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse não ter sido consultado sobre a decisão de vetar a entrada de jornalistas no plenário da Corte nesta terça-feira (15), dia em que os magistrados se reúnem para avaliar se abrem ou não investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, acusado de ter relações próximas com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está preso em Brasílias por fraudes bilionárias.

A presidência da Corte informou que a entrada dos profissionais de imprensa está proibida durante a sessão. Os jornalistas, de acordo com a Corte, serão alocados no comitê de imprensa, no segundo andar do prédio principal, e na marquise, por onde os ministros passam para entrar no edifício. O Supremo informou que uma estrutura de apoio será montada na área externa.

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Por meio de sua assessoria, o ministro Flávio Dino disse “que não foi consultado sobre esse ponto e, caso consultado, se manifestaria a favor da presença dos jornalistas no plenário”. ‘Se estarão presentes centenas de pessoas, algumas inclusive “convidadas”, o ministro entende que não há razão para excluir os jornalistas”, completou o texto.

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O plenário passou por varredura de segurança. Os 10 integrantes da Corte vão se reunir a partir das 10 horas para avaliar o caso. A sessão será transmitida ao vivo pela TV Justiça.