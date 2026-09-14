Como funciona a escolha de duas vagas ao Senado nas eleições de 2026

Nas eleições de 2026, os eleitores de todo o Brasil terão uma tarefa diferente ao escolher seus representantes para o Senado Federal: eleger dois candidatos de uma só vez.

Diferentemente da eleição para a Câmara dos Deputados, que utiliza o sistema proporcional, a votação para o Senado é majoritária. Isso significa que os candidatos mais votados são eleitos, sem a necessidade de um segundo turno ou cálculos de quociente eleitoral. O sistema busca garantir que o representante eleito tenha o apoio da maioria dos eleitores daquele estado.

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Entenda a renovação de dois terços do Senado

O Senado é composto por 81 parlamentares, sendo três para cada um dos 26 estados e três para o Distrito Federal. O mandato de um senador é de oito anos. Para garantir a continuidade dos trabalhos legislativos, a renovação das cadeiras ocorre de forma alternada a cada quatro anos.

Em uma eleição, os eleitores renovam um terço das vagas, o que corresponde a um senador por estado. Na eleição seguinte, quatro anos depois, a renovação é de dois terços, ou seja, duas vagas por estado. O pleito de 2026 se encaixa neste segundo cenário, no qual 54 cadeiras estarão em disputa simultaneamente em todo o país.

Como funciona o voto para duas vagas

Na prática, o eleitor deverá fazer duas escolhas distintas na urna eletrônica. Será preciso digitar o número de um primeiro candidato ao Senado, confirmar, e em seguida digitar o número de um segundo candidato e confirmar novamente. Os votos são independentes, e o eleitor pode escolher nomes de partidos diferentes.

Ao final da apuração, os dois candidatos que receberem o maior número de votos em cada estado serão declarados eleitos. Eles assumem o mandato para os oito anos seguintes, sem qualquer distinção entre o primeiro e o segundo colocado na votação. A única diferença é a ordem de suplência que cada um registrou em sua chapa.

É importante destacar que não é permitido votar no mesmo candidato para as duas vagas. Caso o eleitor digite o mesmo número duas vezes, o segundo voto será automaticamente anulado pela urna eletrônica.

A disputa em estados com grande número de eleitores, como São Paulo, torna-se ainda mais acirrada nesse cenário. A definição da segunda vaga pode ocorrer por uma margem de votos pequena, alterando significativamente a composição de forças políticas no Congresso Nacional. Por isso, a ascensão de pré-candidatos e os debates ganham relevância, pois influenciam diretamente a decisão dos eleitores em uma corrida que elegerá dois representantes de uma vez.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.