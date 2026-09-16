American Analytics divulga hoje nova pesquisa sobre eleição presidencial

Novo levantamento da American Analytics avalia as intenções de voto no cenário disputado entre Lula e Flávio Bolsonaro para 2026. - (crédito: Vittor Sales | Ricardo Stuckert)

A American Analytics divulga, nesta quarta-feira (16/9), um novo levantamento sobre o cenário eleitoral de 2026. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01431/2026, a pesquisa será divulgada em meio a uma semana de forte tensão política.

Registrada no TSE em 10 de setembro, o levantamento da American Analytics já foi realizado após os novos desdobramentos do caso Banco Master e pelas investigações envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

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A pesquisa ouviu 2 mil eleitores e terá margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O custo declarado do levantamento é de R$ 50 mil.

O levantamento deve atualizar o cenário político para ambos os turnos eleitorais a partir da percepção do eleitorado neste momento da disputa de 2026. Na última amostra divulgada pela empresa, Flávio Bolsonaro (PL) despontava com 36% no 1º turno, em São Paulo, contra 33% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Dados ténicos

A pesquisa American Analytics está registrada no TSE sob o protocolo BR-01431/2026. Foram entrevistadas 2 mil pessoas. A margem de erro é de aproximadamente 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento tem custo declarado de R$ 50 mil.

As as entrevistas foram realizadas, por meio do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), considerando a população eleitora com 16 anos ou mais residente nos municípios como base para essa seleção.