Lula sanciona lei que destina R$ 30 bi a financiamento de carros novos

De acordo com o petista, os trabalhadores sofrem com exigências que dificultam a liberação do crédito - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai sancionar, na tarde desta segunda-feira (14/9), projeto de lei que destina R$ 30 bilhões ao programa Move Brasil, iniciativa do governo federal de financiamento destinado a compras de carros novos por taxistas e motoristas por aplicativo a juros abaixo dos ofertados.

Até chegar à mesa do presidente da República, a nova linha de financiamento do Move Brasil foi aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional, já que a lei de destinar R$ 30 bilhões a motoristas de app e taxistas foi de iniciativa do Executivo.

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O montante destinado a esse público será repassado pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os recursos serão geridos pelo Ministério da Fazenda e as condições de financiamento serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

O objetivo, com o financiamento de novos veículos, é estimular a renovação de frota de motoristas de app e taxistas por meio da compra de veículos sustentáveis.

Em maio, ao lançar a medida provisória que instituiu o programa de financiamento a motoristas e taxistas, Lula incentivou que motoristas optassem pela troca do veículo em vez de investir em manutenção.

"Por que que muitas vezes um companheiro que trabalha de Uber prefere alugar o carro? O argumento é que a manutenção é muito cara. Mas, com carro novo, a manutenção vai ser mais rara. E o que vai acontecer é que você está pagando metade do que você pagava de um patrimônio seu. É o seu patrimônio que vai sobrar para o seu filho, que vai sobrar para a sua mulher, para a sua filha. E você pode vendê-lo na hora que você precisar vender, para mudar de profissão”, disse à época.

Burocracia

Mesmo com o incentivo à compra de veículos por taxistas e motorista de app, o presidente Lula tem se posicionamento contra burocracias estabelecidas pelos bancos para conceder o crédito.

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"Agora nós resolvemos liberar dinheiro para financiar moto para os entregadores e carro para Uber e táxi. Uma coisa maravilhosa, uma festa, todo mundo ficou muito feliz. Aí, quando a gente começa a colocar em prática, as coisas não andam", afirmou.

De acordo com o petista, os trabalhadores chegam aos bancos com a intenção de contratar o financiamento, mas se deparam com exigências que dificultam a liberação do crédito. Ele também criticou os requisitos para a liberação de recursos do programa Reforma Casa Brasil, destinado ao financiamento de melhorias habitacionais.