Eleições 2026: Zema critica STF e defende investigação de ministros

Ao falar sobre o Banco Master, Zema mencionou Vorcaro e disse que todas as autoridades que mantiveram relações com o ex-banqueiro devem prestar esclarecimentos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu nesta terça-feira (15/9) a investigação de ministros da Corte durante entrevista ao CB.Poder, parceria do Correio com a TV Brasília. Ao ser questionado sobre a crise envolvendo o tribunal, Zema afirmou que tem sido “incisivo” nas críticas e que o Supremo transformou-se em uma “bandidagem”.

O ex-governador de Minas Gerais destacou que o STF não deve ter integrantes protegidos de investigações e citou como exemplo o ministro Alexandre de Moraes. “Nós queremos investigação, que seja uma investigação criteriosa, que seja uma investigação justa, mas que prove o que tem que ser provado”, declarou. O presidenciável também pediu que eventuais suspeitas envolvendo outros ministros sejam apuradas. Sobre André Mendonça, disse: “Se ele tiver envolvimento, que seja investigado. Qualquer um, ninguém está acima da lei”.

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Ao falar sobre o caso Banco Master, mencionou o empresário Daniel Vorcaro e disse que todas as autoridades que mantiveram relações com o ex-banqueiro devem prestar esclarecimentos. Zema também frisou que, caso seja eleito, trabalhará para que investigações sejam realizadas.

Questionado sobre um eventual segundo turno contra o PT, o político afirmou que apoiaria qualquer candidato que enfrentasse o partido. “Se esse copo aqui for para o segundo turno contra o PT, eu apoio esse copo”, ressaltou. O candidato ao Planalto justificou a posição citando a gestão em Minas Gerais, em que sua principal bandeira eleitoral era a oposição ao Partido dos Trabalhadores.

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*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro