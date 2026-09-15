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Sessão do STF alcança 190 mil espectadores no YouTube

Transmissão da sessão extraordinária desta terça-feira é marcada por embate entre ministros registra pico de audiência

Moraes acusou Mendonça de agir com motivação política - (crédito: BBC Geral)
Moraes acusou Mendonça de agir com motivação política - (crédito: BBC Geral)

A sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF) desta terça-feira (15/9) alcançou cerca de 190 mil espectadores simultâneos no canal da Corte no YouTube, por volta das 11h30. A análise trata da crise envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça e de informações obtidas pela Polícia Federal no caso Banco Master.

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Os momentos de maior embate entre os ministros contribuíram para o aumento da audiência da transmissão. Durante um intervalo, por volta das 14h55, cerca de 55 mil pessoas permaneciam conectadas à transmissão à espera do retorno da sessão.

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Entre os momentos de maior tensão, Moraes acusou Mendonça de agir com motivação política. O ministro rebateu a acusação. Gilmar Mendes também entrou no confronto e criticou a condução do caso por Mendonça.

Flávio Dino, por sua vez, questionou a atuação do presidente do STF, Edson Fachin, na concentração dos processos. Ao longo da sessão, houve bate-bocas e acusações entre os ministros.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 15/09/2026 15:32
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