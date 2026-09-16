Amorim entrega carta de Lula a Xi Jinping em reunião com chanceler chinês

Celso Amorim: encontro serviu para fazer um balanço das relações bilaterais e discutir novas frentes de parceria - (crédito: Agência Brasil)

O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, entregou nesta quarta-feira (16/9) uma carta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao líder chinês Xi Jinping. A entrega ocorreu durante reunião, em Pequim, com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

Na mensagem, segundo interlocutores, Lula ressaltou a importância estratégica da relação entre Brasil e China e destacou a convergência entre os dois países, além das possibilidades de cooperação entre os respectivos projetos nacionais de desenvolvimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O encontro também serviu para um balanço das relações bilaterais e para discutir novas frentes de parceria. Entre as prioridades, Amorim e Wang Yi trataram do desenvolvimento de inteligência artificial de código aberto, com foco em modelos éticos e inclusivos.

Outro ponto colocado à mesa foi a ampliação das capacidades produtivas e tecnológicas ligadas a minerais críticos e terras raras, sobretudo com o objetivo de agregar valor a essas cadeias produtivas.

No campo diplomático, os dois defenderam o fortalecimento do multilateralismo, do diálogo e de iniciativas voltadas à paz. Amorim e Wang também condenaram tentativas de interferência em assuntos internos de outros países.

A conversa passou ainda pelas tensões internacionais, com discussões sobre os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, além do papel do Brics como espaço de articulação e diálogo entre seus integrantes. Amorim saudou a declaração da última cúpula do bloco e desejou sucesso à presidência chinesa do grupo.