Emilie Lesclaux recebe título de cidadã pernambucana

A produtora francesa Emilie Lesclaux recebe, nesta quinta-feira (10/9), o título de cidadã pernambucana em reconhecimento à contribuição para o cinema e para a cultura do estado. A homenagem é concedida pela deputada estadual Rosa Amorim (PT), candidata à Câmara dos Deputados, e destaca a trajetória de Emilie, que construiu parte da carreira em Pernambuco e se tornou um dos nomes ligados à projeção do audiovisual pernambucano no cenário nacional e internacional.
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Radicada no estado e casada com o cineasta Kleber Mendonça Filho, Emilie esteve à frente da produção de obras de destaque do cinema brasileiro, entre elas Bacurau, Aquarius e O Agente Secreto. Os trabalhos ajudaram a ampliar a presença do cinema pernambucano em festivais e premiações dentro e fora do país, consolidando uma produção marcada pela identidade cultural e pelas questões sociais do estado.
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Para Rosa Amorim, a concessão do título representa o reconhecimento de uma trajetória que vai além da atuação profissional no audiovisual. Segundo a deputada, a produtora passou a integrar a história cultural contemporânea de Pernambuco ao escolher o estado para viver e desenvolver sua carreira. “Emilie escolheu Pernambuco para construir sua vida e ajudou a levar a nossa cultura e o nosso cinema para o mundo”, afirmou.
A parlamentar também ressaltou o papel da produtora na valorização da produção cultural local e na divulgação do estado internacionalmente. “Esse título é uma forma de reconhecer alguém que, mesmo tendo nascido longe daqui, faz parte da história contemporânea do nosso estado e contribui para que Pernambuco seja reconhecido internacionalmente pela força da sua produção cultural”, declarou Rosa.