Prefeito de Nova York convida Lula para reunião durante agenda da ONU

Zohran Mamdani tomou posse no início de 2026 e se tornou o prefeito mais jovem de Nova York em mais de um século. - (crédito: ANGELA WEISS / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderá incluir um encontro com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, na curta passagem que fará pela cidade para participar da 81ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A reunião é discutida para segunda-feira (21/9), véspera do discurso do brasileiro na abertura do debate entre chefes de Estado, mas ainda aguarda confirmação do Palácio do Planalto.

A aproximação começou a ser articulada pela equipe de Mamdani. Inicialmente, o presidente brasileiro foi convidado a participar de um encontro com lideranças progressistas em Nova York. A partir das conversas sobre a agenda, assessores do prefeito propuseram outro formato: uma reunião na qual Mamdani seria recebido por Lula.

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A possibilidade foi recebida pela equipe brasileira, embora o compromisso ainda não tenha sido incorporado oficialmente à programação presidencial.

O espaço para acomodar o encontro é restrito. Lula deve desembarcar em Nova York na noite de domingo (20/9) e permanecer na cidade até terça-feira (22/9). Na manhã daquele dia, fará o tradicional discurso do Brasil na abertura das manifestações dos chefes de Estado na Assembleia Geral e deverá deixar a cidade logo depois.

Com isso, a segunda-feira aparece como a principal possibilidade para a conversa entre os dois.

Uma relação de confronto e diálogo com Trump

Caso seja confirmada, a reunião colocará Lula frente a frente com um dos nomes que ganharam projeção no campo progressista dos Estados Unidos. Mamdani, de 34 anos, tomou posse em 1º de janeiro de 2026 e se tornou o prefeito mais jovem de Nova York em mais de um século, além de ser o segundo a ocupar o cargo identificando-se como socialista.

Desde que chegou à prefeitura, Mamdani também se consolidou como um crítico frequente de políticas do governo de Donald Trump. As divergências aparecem principalmente na política migratória.

O prefeito se opõe às operações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e, mais recentemente, Nova York liderou uma ação judicial contra uma nova regra federal que pode dificultar a obtenção de vistos e green cards por imigrantes que utilizem determinados benefícios púlicos.

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A relação com Trump, no entanto, não se resume ao confronto. Mamdani já esteve na Casa Branca e mantém interlocução direta com o presidente, inclusive sobre projetos de habitação para Nova York. Os dois reconhecem publicamente as divergências, ao mesmo tempo em que mantêm aberta a possibilidade de cooperação em assuntos de interesse da cidade.