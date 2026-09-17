Lula anuncia reajuste de 15% no Bolsa Família; veja novo valor

Lula anunciou reajuste no Bolsa Família no Palácio do Planalto nesta quinta - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (17/9), reajuste no Bolsa Família. O benefício passa de R$ 600 para R$ 691. Lula destacou que o reajuste ocorreu para "recompor a inflação e proteger o poder de compra das famílias brasileira". A medida ocorre a duas semanas antes do primeiro turno das eleições.

"É o Governo Federal cuidando de quem precisa, combatendo a fome, reduzindo a pobreza e criando condições para que milhões de brasileiros tenham mais renda, mais oportunidades e uma vida melhor", disse Lula.

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O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, destacou que o custo é de R$ 5,8 bilhões neste ano, a partir de outubro, e de R$ 22 bilhões em 2027.

"Nós estamos identificando que há o espaço fiscal para conceder esse reajuste nos termos que a lei nos autoriza a fazer. O impacto para esse ano é a partir da folha de outubro é de R$ 5,8 bilhões e para o ano que vem, em torno de R$ 22 bilhões, nós vamos ajustar a lei orçamentária de 2027 para que dentro do espaço fiscal que nós temos para que a gente acomode lá o reajuste do bolsa família", afirmou o ministro.

