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VIAGEM À ONU

Lula: "Vou dizer ao Trump que não se meta nas eleições do Brasil"

Presidente discursou ao lado de Leandro Grass em evento que reuniu cerca de 15 mil pessoas em Ceilândia

Comício de Lula e Leandro Grass em Ceilandia - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)
Comício de Lula e Leandro Grass em Ceilandia - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, durante discurso em Ceilândia, que viajará aos Estados Unidos no próximo fim de semana para dizer a Donald Trump que "não se meta nas eleições do Brasil". As declarações ocorreram em um ato de campanha realizado na noite de quarta-feira (15), na Praça do trabalhador, onde ele reforçou o apoio a políticos locais que concorrem nas eleições deste ano.

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O presidente viaja ao país para participar da Assembleia-Geral das Nações Unidas, podendo ser a última presença dele na cúpula da ONU caso não seja reeleito. “Eu estou aqui hoje. Amanhã vou para Minas Gerais. Depois vou para o Rio de Janeiro. Sexta-feira, faço o Rio de Janeiro, depois vou para São Paulo, fazer São Paulo. No sábado, vou para Santa Catarina. Depois volto no sábado à noite e volto para Brasília. Domingo às 10 horas pego avião e vou para a reunião da ONU bater bate-papo com Trump e dizer para o Trump que não se meta nas eleições no Brasil. O Brasil só tem um dono e o dono do Brasil se chama povo brasileiro”, afirmou.  

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No mesmo evento, o chefe do Executivo criticou o deputado cassado Eduardo Bolsonaro. "O Eduardo Bolsonaro, traidor da Pátria, está lá pedindo para o Trump fazer sanção contra o Brasil. Esse país não comporta política vira-lata. Esse país não comporta quem coloca a bandeira do Brasil de dia e de noite vai ficar de quatro para os Estados Unidos", disse o presidente. Ao citar a defesa da soberania, Lula disse que vai aos Estados Unidos, no domingo, “dizer a Trump que não se meta nas eleições no Brasil”, completou.

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Ao Correio, o Palácio do Planalto informou que o evento reuniu cerca de 15 mil pessoas. Além do presidente, estiveram no local o candidato a governador Leandro Grass, a senadora Leila Barros e a deputada Erika Kokay, que concorrem ao Senado, além da primeira-dama Janja da Silva e do cantor Kleber Lucas.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 17/09/2026 00:08
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