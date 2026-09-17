Zema chama reajuste do Bolsa Família de ato de "desespero" do Lula

Romeu Zema defendeu ajudar os beneficiários do programa a se qualificar profissionalmente e a entrar no mercado de trabalho - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O candidato à Presidência pelo Novo, Romeu Zema, criticou o reajuste de R$ 600 para R$ 691 no Bolsa Família feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (17/9). O ex-governador de Minas Gerais afirmou que o petista estaria desesperado depois de perder a liderança nas pesquisas.

“Esse reajuste do Bolsa Família é uma medida eleitoreira que mostra o desespero do Lula depois de perder a liderança nas pesquisas do segundo turno”, disse Zema em uma declaração enviada pela assessoria.

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O presidenciável declarou que o chefe do Executivo agiu de maneira "irresponsável", comprometendo as contas públicas do Brasil para tentar comprar votos de eleitores brasileiros. “Lula está aprofundando a catástrofe nas contas públicas do Brasil, comprometendo mais R$ 22 bilhões para tentar comprar o voto do brasileiro que o PT deixou na pobreza nos últimos 20 anos”, afirmou.

Apesar de considerar o Bolsa Família uma política importante, Zema defendeu ajudar os beneficiários do programa a se qualificar profissionalmente e a entrar no mercado de trabalho. Ele afirmou que, se eleito, vai oferecer um prêmio de R$ 5 mil para quem trocar o Bolsa Família pela carteira assinada.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro