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Agenda internacional

O que Lula fará durante ida à Assembleia da ONU, em Nova York

Presidente brasileiro não tem encontro pré-agendado com Trump

Na ONU, o petista deve reforçar a defesa da soberania nacional, do multilateralismo e da não interferência em assuntos internos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Na ONU, o petista deve reforçar a defesa da soberania nacional, do multilateralismo e da não interferência em assuntos internos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende acompanhar o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, na próxima semana, em Nova York. Apesar da presença dos dois líderes no evento, até o momento não há, segundo interlocutores do Planalto, a previsão de uma reunião bilateral entre eles.

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Pela tradição da Assembleia Geral, o Brasil será responsável por abrir os discursos dos chefes de Estado na terça-feira (22/9). Trump falará logo na sequência. A proximidade das duas participações abre espaço para um eventual contato entre os presidentes nos bastidores, embora nenhuma conversa formal esteja acertada.

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Durante a passagem pelos Estados Unidos, Lula ficará hospedado na residência oficial do embaixador brasileiro. A viagem deve ser curta, e a agenda do petista ainda está sendo fechada. Além dos compromissos na ONU, o governo avalia reuniões bilaterais com outros líderes.

A ida ocorre em um momento de novos atritos entre Brasília e Washington. Na ONU, o petista deve reforçar a defesa da soberania nacional, do multilateralismo e da não interferência em assuntos internos, além de abordar o combate ao crime organizado.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 17/09/2026 17:04 / atualizado em 17/09/2026 17:05
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