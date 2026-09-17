O que Lula fará durante ida à Assembleia da ONU, em Nova York

Na ONU, o petista deve reforçar a defesa da soberania nacional, do multilateralismo e da não interferência em assuntos internos - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende acompanhar o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, na próxima semana, em Nova York. Apesar da presença dos dois líderes no evento, até o momento não há, segundo interlocutores do Planalto, a previsão de uma reunião bilateral entre eles.

Leia também: Lula diz que Brasil não se curvará à arrogância de Trump e critica Marco Rubio

Pela tradição da Assembleia Geral, o Brasil será responsável por abrir os discursos dos chefes de Estado na terça-feira (22/9). Trump falará logo na sequência. A proximidade das duas participações abre espaço para um eventual contato entre os presidentes nos bastidores, embora nenhuma conversa formal esteja acertada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante a passagem pelos Estados Unidos, Lula ficará hospedado na residência oficial do embaixador brasileiro. A viagem deve ser curta, e a agenda do petista ainda está sendo fechada. Além dos compromissos na ONU, o governo avalia reuniões bilaterais com outros líderes.

A ida ocorre em um momento de novos atritos entre Brasília e Washington. Na ONU, o petista deve reforçar a defesa da soberania nacional, do multilateralismo e da não interferência em assuntos internos, além de abordar o combate ao crime organizado.