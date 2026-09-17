Daniel Vorcaro prestará novo depoimento à PF no próximo dia 30

A Polícia Federal marcou para 30 de setembro os depoimentos de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, e de seu pai, Henrique Vorcaro. As oitivas estão previstas para ocorrer em Brasília, às 14h e às 16h, respectivamente, de acordo com fontes ligadas ao caso. Os depoimentos haviam sido agendados para semana passada, mas foram adiados após pedidos das defesas.

As novas oitivas ocorrem em uma etapa de aprofundamento das investigações que envolvem Vorcaro e seu grupo empresarial. A PF busca confrontar informações já obtidas durante a apuração, esclarecer nomes, datas e circunstâncias e verificar a relação entre os diferentes núcleos investigados. Daniel Vorcaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar, unidade conhecida como Papudinha, anexa ao Complexo Penitenciário da Papuda, em São Sebastião, no Distrito Federal. O banqueiro foi preso no âmbito das investigações sobre o Banco Master.

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Henrique Vorcaro também está preso. Segundo as investigações, ele é apontado como integrante de um núcleo associado a ações de intimidação e violência investigadas pela Polícia Federal. A nova convocação ocorre depois de Vorcaro ter prestado, no início de setembro, um depoimento reservado no gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). A oitiva ocorreu sem a presença de agentes da Polícia Federal e contou com a participação de um representante do Ministério Público.

Segundo o gabinete de Mendonça, a ausência dos policiais seguiu regras do Conselho Nacional de Justiça para situações em que há preocupação com a integridade física ou psicológica do depoente. O conteúdo daquele depoimento permanece sob sigilo. Em outra manifestação apresentada ao STF, Vorcaro afirmou ter sofrido ameaças e pressões para não fechar um acordo de colaboração premiada. O empresário também declarou que o caso envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB) alcançaria pessoas de diferentes níveis de atuação.