Evento latino-americano de Direito Tributário reúne especialistas em Brasília

Especialistas do Brasil e países da América Latina e da Europa terminam, nesta quinta-feira (16/9), a semana de debates na 33ª Conferência Latino-Americana de Direito Tributário do ILADT (Instituto Latino-Americano de Direito Tributário).
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Entre os assuntos discutidos no auditório externo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde domingo (13/9), temas relacionados a soluções de litígios tributários, além de novas legislações previstas na reforma tributária e no desenvolvimento de tratados internacionais e regras antiabuso. Tributação das operações com petróleo, gás e minerais na América Latina também foram discutidos por especialistas.
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Presidente do Instituto Latino-Americano de Direito Tributário, o jurista Heleno Torres discursou no Congresso Nacional. Em sua fala, Torres abordou mudanças na legislação tributária brasileira, com a criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), estabelecido após a aprovação da reforma tributária.