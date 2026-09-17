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ELEIÇÕES 2026

Eduardo Bolsonaro sobre ato de Flávio no Recife: "No Ceará, reduto de Lula"

Irmão do presidenciável cometeu gafe e trocou estados do Nordeste

Eduardo Bolsonaro em vídeo nas redes sociais - (crédito: X/Reprodução)
Eduardo Bolsonaro em vídeo nas redes sociais - (crédito: X/Reprodução)

O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL) comentou sobre um ato no Recife, capital de Pernambuco, do irmão Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, mas se confundiu e disse que o evento foi no “Ceará”.

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Na quarta-feira (16/9), Flávio fez comício no Cais da Alfândega, no Recife Antigo. Eduardo Bolsonaro comemorou em post no X (antigo Twitter) a quantidade de apoiadores no local: “Vai ser no 1º turno. É verdade que os trackings internos já mostram Flávio Bolsonaro na frente de Lula?”.

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Ao publicar um vídeo do evento, no entanto, veio a gafe: “Imagens de Flávio e André Fernandes no Ceará, reduto eleitoral tradicional de Lula”.

Flávio Bolsonaro chegou a cumprir agenda no Ceará ontem mais cedo, com uma “motociata” em Juazeiro do Norte. Depois, partiu para o Recife, onde foram gravadas as imagens publicadas por Eduardo.

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Andrei Megre - Estado de Minas

Por Andrei Megre - Estado de Minas
postado em 17/09/2026 17:31 / atualizado em 17/09/2026 17:32
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