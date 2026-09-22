Quaest divulga nova pesquisa presidencial nesta segunda-feira (21/9)

As eleições gerais de 2026 serão realizadas em 4 de outubro, quando os brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Para participar da votação, cada eleitor precisa estar vinculado a um domicílio eleitoral, conceito previsto na legislação eleitoral e que define o local onde o cidadão exerce seus direitos políticos. Saber como ele funciona também é essencial para quem pretende viajar ou estará em - (crédito: Marri Nogueira/Agência Senado )

O Instituto Quaest divulga, nesta quarta-feira (23/9), um novo levantamento sobre a corrida para a presidência da república nas eleições de 2026. A pesquisa terá como prinicpal objetivo medir se a crise enfrentada no Supremo Tribunal Federal (STF) interfere, ou não, de forma direta na corrida pela Presidência da República. Os dados estarão disponíveis no site do Correio assim que forem publicados.

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A nova pesquisa trará novas atualizações após a mostra anterior, divulgada na última segunda-feira (14/9). A mostra será a primeira do instituto após a sessão extraordinária realizada no Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrida para julgar suposto envolvimento do ministro da corte, Alexandre de Moraes, com o ex-banqueiro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Será publicada, além disso, a duas semanas do primeiro turno, marcado para o primeiro domingo de outubro, no dia 4.

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O levantamento terá campo entre quinta-feira (17/9) e domingo (20/9). O questionário também perguntará aos eleitores se há a ciência sobre a sessão extraordinária no Plenário da Corte, e se o episódio reforça a escolha pelo presidente, se torna real uma reconsideração do voto ou se não exerce nenhuma influência sobre a decisão.

A Quaest colocará Lula e Flávio frente a frente numa eventual disputa de segundo turno. Na mostra anterior, Flávio apareceu, pela primeira vez desde abril, numericamente à frente de Lula, justamente em uma simulação de segundo turno. O candidato do PL marcou 42% contra 40% do petista. Com margem de erro em 2 pontos percentuais, o resultado configurou empate técnico.

Nos demais cenários, Lula marcou 41% contra 39% de Ronaldo Caiado, 41% contra 38% de Renan Santos, 45% contra 33% de Romeu Zema e 38% contra 36% de Augusto Cury. No primeiro turno, Lula manteve a liderança, com 36%, em relação a 31% do bolsonarista.

A Quaest começará com questionamento espontâneo, onde indagará eleitores sobre quem votarão, mas sem apresentar os candidatos. O cenário estimulado trará 13 deles. Depois de indicar a escolha, será questionado se ela é definitiva. Depois, responderá sobre se a crise no STF exerce poder de influência, e se o Caso Master é algo a ser considerado.

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Outros temas abordados serão o conhecimento, o potencial de voto e a rejeição dos treze candidatos, além de um possível norteador para a definição do voto: o medo da manutenção de Lula no poder, ou o receio pela volta do clã Bolsonaro à presidência.

Dados técnicos

A pesquisa Quaest está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026. Entre quinta (17/9) e domingo (20/9), serão entrevistados 2,4 mil eleitores de 16 anos ou mais, de forma pessoal, presencial e domiciliar.

O desenho amostral prevê sorteio feito de acordo com probabilidades de municípios e setores censitários. Haverá seleção posterior dos entrevistados por cotas. A previsão da margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

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