Foto de Gonet com Vorcaro aparece em mensagens apreendidas pela PF

As mensagens recuperadas pela Polícia Federal (PF) no celular do banqueiro Daniel Vorcaro incluem uma fotografia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao lado do ex-dono do Banco Master durante uma confraternização em Londres, no Reino Unido. No registro, Gonet aparece sentado próximo a Vorcaro, segurando um charuto, diante de uma mesa com copos de uísque.
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A imagem foi encaminhada a Vorcaro pelo advogado Ciro Soares, ex-defensor do banco, em 19 de junho de 2025, acompanhada da mensagem “PG me mandou”. A assessoria da Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a autenticidade da fotografia ao jornal O Globo, mas informou que não comentaria o caso.
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Segundo pessoas próximas a Gonet, a imagem foi feita em abril de 2024. O procurador-geral sustenta que o registro ocorreu durante um encontro com a presença de outras autoridades e que a fotografia não representa uma relação de proximidade com Vorcaro.
O episódio ganhou destaque após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), tornar público um relatório da PF que reúne mensagens trocadas por Vorcaro e interlocutores, incluindo referências a autoridades. Mendonça levou o caso ao plenário da Corte, mas a análise foi interrompida por um pedido de vista do ministro Flávio Dino.
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