Ministro da Justiça demite Eduardo Bolsonaro da PF

Eduardo perdeu a cadeira na Câmara em dezembro de 2025 - (crédito: Alan Santos/PR)

O ministro da Justiça, Wellington Lima, assinou, nesta segunda-feira (21/9), a demissão do ex-deputado Eduardo Bolsonaro dos quadros da Polícia Federal por abandono de cargo. A portaria que contempla a decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

Eduardo Bolsonaro era escrivão da PF. Em julho, a corporação concluiu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o ex-deputado, que estava fora das funções desde que viajou aos Estados Unidos no ano passado.

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Na portaria, o ministro cita o cometimento da infração disciplinar de abandono de cargo ao faltar ao serviço injustificadamente por período superior a 30 dias consecutivos. Com a assinatura, a expulsão torna-se definitiva.

Viagem

Ao se mudar para os EUA, Eduardo Bolsonaro alegou suposta perseguição política. No entanto, no período, ele atuou pela sanção por parte do governo do país a autoridades brasileiras, inclusive pela imposição de tarifas para diversos setores da economia. Em 20 de julho, o governo dos EUA concedeu o green card, para Eduardo. Com isso, ele tem autorização de residência no país.

O documento permite que ele possa viver na região, tendo validade inicial de 10 anos. No fim do ano passado, a Mesa-Diretora da Câmara também decretou cassação do mandato de Eduardo, em razão da quantidade de faltas sem justificativa.