Pesquisa BTG/Nexus mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro

No 2º turno, a vantagem de Lula é de apenas 1 ponto - (crédito: Ricardo Stuckert e Charles Vieira)

Uma nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira (21) mostra um cenário de empate técnico entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial, a menos de duas semanas do primeiro turno. O levantamento é a 15ª rodada da série BTG/Nexus.

No levantamento estimulado para o primeiro turno, quando os nomes dos candidatos são apresentados, Lula oscilou de 42% para 40%, enquanto Flávio Bolsonaro permaneceu com 37%. Com essa movimentação, a distância entre os dois principais concorrentes caiu de cinco para três pontos percentuais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Isso significa que qualquer vantagem de até quatro pontos é considerada um empate técnico, situação que ocorre tanto no cenário de primeiro quanto de segundo turno.

Leia Mais





Augusto Cury aparece com 6%, seguido por Ronaldo Caiado, com 5%. Renan Santos marcou 3%, e Romeu Zema registrou 1%. Na pesquisa espontânea, em que os eleitores dizem em quem pretendem votar sem uma lista, os números se mantiveram estáveis: Lula tem 40% e Bolsonaro, 34%.

Cenário de segundo turno

Na simulação de segundo turno, Lula aparece com 46% das intenções de voto, contra 45% de Flávio Bolsonaro. Ambos os candidatos oscilaram um ponto para baixo. O percentual de brancos e nulos foi de 6% para 7%, e os indecisos permaneceram em 1%.

A Nexus também testou outros cenários:

Lula 47% x Zema 41%

Lula 45% x Caiado 45%

Lula 47% x Renan Santos 39%

Lula 44% x Augusto Cury 43%

Com 95% de nível de confiança e margem de erro de 2.pp para mais ou para menos, a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados ouviu 2.006 pessoas por telefone entre os dias 18 e 20 de setembro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00485/2026.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana