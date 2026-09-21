Pesquisa BTG/Nexus mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro

Uma nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira (21) mostra um cenário de empate técnico entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida presidencial, a menos de duas semanas do primeiro turno. O levantamento é a 15ª rodada da série BTG/Nexus.
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No levantamento estimulado para o primeiro turno, quando os nomes dos candidatos são apresentados, Lula oscilou de 42% para 40%, enquanto Flávio Bolsonaro permaneceu com 37%. Com essa movimentação, a distância entre os dois principais concorrentes caiu de cinco para três pontos percentuais.
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A diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Isso significa que qualquer vantagem de até quatro pontos é considerada um empate técnico, situação que ocorre tanto no cenário de primeiro quanto de segundo turno.
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Augusto Cury aparece com 6%, seguido por Ronaldo Caiado, com 5%. Renan Santos marcou 3%, e Romeu Zema registrou 1%. Na pesquisa espontânea, em que os eleitores dizem em quem pretendem votar sem uma lista, os números se mantiveram estáveis: Lula tem 40% e Bolsonaro, 34%.
Cenário de segundo turno
Na simulação de segundo turno, Lula aparece com 46% das intenções de voto, contra 45% de Flávio Bolsonaro. Ambos os candidatos oscilaram um ponto para baixo. O percentual de brancos e nulos foi de 6% para 7%, e os indecisos permaneceram em 1%.
A Nexus também testou outros cenários:
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Lula 47% x Zema 41%
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Lula 45% x Caiado 45%
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Lula 47% x Renan Santos 39%
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Lula 44% x Augusto Cury 43%
Com 95% de nível de confiança e margem de erro de 2.pp para mais ou para menos, a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados ouviu 2.006 pessoas por telefone entre os dias 18 e 20 de setembro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00485/2026.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana