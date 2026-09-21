STF em estado de paralisia

A crise no Supremo Tribunal Federal (STF) travou o funcionamento da mais alta Corte de Justiça do país. Desde que vieram a público mensagens trocadas pelo ministro Alexandre de Moraes com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, os encontros presenciais passam por sucessivos cancelamentos. No começo do mês, André Mendonça derrubou o sigilo do processo que contém os diálogos. Desde então, o colegiado teve apenas dois encontros presenciais, além da sessão convocada especialmente para avaliar abertura de investigação contra Moraes.
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Na pauta do Supremo, estão temas que sofrem adiamentos por conta da crise. Entre os previstos para serem apreciados está a chamada uberização, que discute se atividades laborais intermediadas por plataformas digitais — como as de motoristas ou entregadores por aplicativo — devem garantir direitos básicos aos trabalhadores. No mesmo sentido, a Corte também deve discutir a pejotização — quando empresas contratam trabalhadores por meio de CNPJ, sem a garantia de direitos previstos na Consolidação das Leis dos Trabalho (CLT).
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No caso da pejotização, o tema gera impasse entre a Justiça do Trabalho e o STF. Enquanto a Justiça trabalhista tem estabelecido vínculo via CLT para casos de pejotização com ligações laborais nos tribunais, o Supremo tem adotado uma flexibilização maior, deixando de reconhecer o vínculo e mantendo a ligação via CNPJ. Existe até mesmo um debate sobre a competência da Suprema Corte, pois uma emenda à Constituição de 2004 define que situações envolvendo Direito do Trabalho serão julgadas pelos tribunais especializados.
Receio
A crise se restringe ao STF e não há embate entre Poderes, como ocorreu diversas vezes em temas polêmicos. Um exemplo de crise anterior é o julgamento que despenalizou o uso recreativo da maconha, em 2024. Magistrados foram criticados por parlamentares conservadoras da Câmara. Chegou-se a sugerir o impeachment de ministros. Além disso, os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro foram marcados por ataques aos ministros da Corte, com incitação a atos contra o tribunal, e ameaças de uso militar contra o Judiciário e de ampliação do número de integrantes do plenário para que o Palácio do Planalto controlasse o Supremo.
O advogado Jonatas Moreth, conselheiro seccional da OAB-DF, destaca que os ministros têm evitado, inclusive, votar temas que coloquem a Corte em rota de colisão com outros Poderes."Não há clima ou disposição para construção de teses majoritárias para solução de processos com grande repercussão política e econômica. O Tribunal está paralisado em sua função constitucional", lamenta.