Presidente do PT repudia ataques contra campanha de Jack Rocha

Em nota divulgada nesta segunda (21/9), o dirigente afirmou que "a violência e a intimidação não podem ser toleradas no processo eleitoral" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, manifestou preocupação com dois episódios de violência contra atividades da campanha à reeleição da deputada federal Jack Rocha (PT-ES), registrados em menos de 24 horas no Espírito Santo. Em nota divulgada nesta segunda-feira (21/9), o dirigente repudiou as ocorrências e afirmou que “a violência e a intimidação não podem ser toleradas no processo eleitoral”.

Um dos casos ocorreu no sábado (19), durante um bandeiraço no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo as informações divulgadas, um artefato explosivo caseiro foi lançado contra integrantes da equipe da parlamentar. Duas trabalhadoras foram atingidas e sofreram ferimentos leves, com pequenas escoriações próximas ao olho e na perna. Elas receberam atendimento, e um boletim de ocorrência foi registrado.

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Em Vila Velha, o segundo episódio envolveu a retirada e a destruição de materiais de campanha, em meio a manifestações de ódio, racismo e misoginia, conforme relatado na nota assinada por Edinho Silva.

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O presidente nacional do PT manifestou solidariedade à deputada, às trabalhadoras feridas e às equipes que atuam nas ruas durante a campanha. “Manifestamos nossa solidariedade à candidata e às trabalhadoras atingidas e a todas as equipes que estão diariamente nas ruas, exercendo democraticamente o direito de defender suas ideias”, declarou.

Edinho também afirmou que o partido dará apoio ao diretório estadual e à candidata para que os episódios sejam apurados e os responsáveis identificados. “A democracia exige que se possa ocupar as ruas com liberdade e segurança”, concluiu.