Record cancela debate após ausência de Lula e Flávio Bolsonaro

A Record cancelou o debate entre os candidatos à Presidência da República que estava previsto para 27 de setembro, após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) informarem que não participariam do encontro. Em comunicado, a emissora afirmou que "a decisão foi tomada depois que os dois candidatos com mais intenções de voto informaram que não compareceriam ao encontro".

Para a Record, a ausência dos dois inviabilizaria o principal objetivo de um debate realizado às vésperas do primeiro turno, o de colocar frente a frente os candidatos que disputam a preferência do eleitor e confrontar suas propostas.

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“A emissora entende que um debate a poucos dias do primeiro turno tem a função de colocar frente a frente as principais propostas em disputa”, afirmou a Record. “Sem a participação dos candidatos que concentram a maior parte das intenções de voto, o programa não cumpriria esse objetivo.”

O cancelamento é o segundo de um debate presidencial em TV aberta provocado pela ausência dos dois candidatos. No início de setembro, um encontro organizado por um consórcio que reunia SBT, CNN Brasil e outros veículos também foi cancelado depois que Lula e Flávio Bolsonaro confirmaram que não participariam.

A Record ainda afirmou que se houver segundo turno, a emissora prevê realizar o debate presidencial em 11 de outubro, domingo, às 21h.