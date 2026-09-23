AtlasIntel/Bloomberg: Lula e Flávio empatam no 2º turno, com 47,7% e 47,4%

Lula está com 47,7% das intenções de voto e Flávio com 47,4% - (crédito: Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro)

A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece praticamente equilibrada em uma simulação de segundo turno para a Presidência da República. Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (23/9) mostra Lula com 47,7% das intenções de voto e Flávio com 47,4%, diferença de apenas 0,3 ponto percentual.

Como a margem de erro do levantamento é de um ponto percentual, para mais ou para menos, os dois aparecem tecnicamente empatados. No confronto direto, 4,9% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou ainda não sabem em quem votar.



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A pesquisa também testou Lula contra outros quatro candidatos. Em todos esses cenários, o presidente aparece numericamente à frente, embora a distância varie conforme o adversário.

Outros cenários

Contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula registra 47,6%, enquanto o mineiro soma 42,2%. Os votos em branco e nulo e os eleitores que não sabem em quem votar representam 10,2%.

Na simulação com Ronaldo Caiado (PSD), a diferença entre os dois é menor. Lula aparece com 46,6% e Caiado, com 44%. Outros 9,4% estão entre branco, nulo e indecisos.

O confronto com Augusto Cury (Avante) coloca Lula com 46,2% das intenções de voto, diante de 39,4% do adversário. Nesse cenário, 14,4% não indicam preferência por nenhum dos dois candidatos.

A maior parcela de eleitores sem uma escolha entre as alternativas apresentadas aparece na disputa entre Lula e Renan Santos (Missão). O presidente registra 46,5% e Renan, 31,2%, enquanto 22,3% declaram voto branco, nulo ou dizem ainda não saber em quem votar.

Dados técnicos

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg foi contratada pela Bloomberg e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04739/2026.

O levantamento ouviu 5.015 eleitores entre 17 e 22 de setembro, por meio do método de recrutamento digital aleatório Atlas RDR. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.