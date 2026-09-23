Caiado critica Flávio Bolsonaro por posição sobre bets e Tigrinho

Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro: candidatos à Presidência divergem sobre a manutenção das apostas esportivas e a proibição dos cassinos on-line - (crédito: Lula Marques/ Agência Brasil e Andressa Anhole/ Agência Senado)

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado criticou, nesta quarta-feira (23/9), o senador Flávio Bolsonaro por defender a manutenção das apostas esportivas e propor o fim dos cassinos on-line, como o chamado “Jogo do Tigrinho”.

Em publicação nas redes sociais, Caiado questionou a diferença de tratamento entre o jogo e as bets esportivas. Segundo o candidato, defender que as apostas esportivas podem ser controladas, enquanto se critica o “Tigrinho”, seria uma medida incoerente.

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Criticar o Tigrinho, mas defender as bets esportivas dizendo que “dá para ter controle”, é o mesmo que trancar a porta da frente e deixar a janela da casa aberta para o assaltante. No fim do mês, o dinheiro do trabalhador vai embora do mesmo jeito. Chega de ilusão de quem não… pic.twitter.com/XliaEGI9nz — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) September 23, 2026

O candidato também afirmou que, independentemente da modalidade de aposta, o trabalhador pode acabar perdendo dinheiro. “No fim do mês, o dinheiro do trabalhador vai embora do mesmo jeito”, declarou.

Ao final da publicação, Caiado ampliou as críticas a Flávio Bolsonaro e afirmou: “Chega de ilusão de quem não sabe governar nem a própria vida!”.