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Apostas on-line

Caiado critica Flávio Bolsonaro por posição sobre bets e Tigrinho

Na publicação, o candidato à Presidência da República questionou a diferença de tratamento entre o jogo e as chamadas bets esportivas

Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro: candidatos à Presidência divergem sobre a manutenção das apostas esportivas e a proibição dos cassinos on-line - (crédito: Lula Marques/ Agência Brasil e Andressa Anhole/ Agência Senado)
Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro: candidatos à Presidência divergem sobre a manutenção das apostas esportivas e a proibição dos cassinos on-line - (crédito: Lula Marques/ Agência Brasil e Andressa Anhole/ Agência Senado)

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado criticou, nesta quarta-feira (23/9), o senador Flávio Bolsonaro por defender a manutenção das apostas esportivas e propor o fim dos cassinos on-line, como o chamado “Jogo do Tigrinho”.

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Em publicação nas redes sociais, Caiado questionou a diferença de tratamento entre o jogo e as bets esportivas. Segundo o candidato, defender que as apostas esportivas podem ser controladas, enquanto se critica o “Tigrinho”, seria uma medida incoerente.

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O candidato também afirmou que, independentemente da modalidade de aposta, o trabalhador pode acabar perdendo dinheiro. “No fim do mês, o dinheiro do trabalhador vai embora do mesmo jeito”, declarou.

Ao final da publicação, Caiado ampliou as críticas a Flávio Bolsonaro e afirmou: “Chega de ilusão de quem não sabe governar nem a própria vida!”.

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 23/09/2026 15:35
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