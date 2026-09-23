Flávio Bolsonaro defende bets esportivas e promete acabar com cassinos on-line

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) se posicionou nesta quarta-feira (23/9) contra o fim das apostas esportivas no Brasil. Durante transmissão ao vivo ao lado de aliados, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), o candidato defendeu a manutenção das bets voltadas a eventos esportivos e disse que pretende proibir os cassinos on-line.

Flávio afirmou ser contrário aos jogos de forma geral, mas fez uma distinção entre apostas esportivas e plataformas de cassino. Segundo ele, modalidades como futebol, vôlei e tênis permitem maior controle sobre as apostas.

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“Sou contra jogos, de qualquer forma, mas aposta em jogos reais, no jogo de futebol, no jogo de vôlei, no jogo de tênis, você tem alguma forma de controle. Temos a Mega-Sena, tem um monte de jogos que são legalizados. O problema é o cassino on-line”, afirmou.

O candidato concentrou as críticas nos chamados cassinos virtuais, citando especificamente o “Jogo do Tigrinho”. Para Flávio, esse tipo de plataforma é responsável pelo endividamento de jogadores e deveria ser retirado do mercado. “É o tigrinho que está arrombando com todo mundo, que está deixando todo mundo endividado. O cassino on-line tem que acabar”, disse.

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Na transmissão, Flávio também responsabilizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela expansão das apostas e pelas dívidas contraídas por jogadores. “Essa dívida sua com o Tigrinho é culpa do Lula”, declarou.

A afirmação, no entanto, desconsidera etapas anteriores da legislação sobre apostas esportivas no país. A modalidade de apostas de quota fixa foi legalizada em 2018, durante o governo Michel Temer (MDB). A legislação estabeleceu um prazo de até quatro anos para a regulamentação, que terminou em dezembro de 2022, no fim do governo Jair Bolsonaro (PL), sem que o processo tivesse sido concluído.

A posição de Flávio ocorre em meio à ofensiva de Lula contra as bets durante a campanha pela reeleição. O presidente tem defendido a proibição das plataformas de apostas caso isso dependa de sua vontade e passou a utilizar relatos de pessoas afetadas pelo vício em jogos em sua propaganda eleitoral.

O governo também discute novas restrições para o setor, enquanto o tema ganhou espaço no debate eleitoral. Flávio, por sua vez, sinaliza que, caso seja eleito, pretende diferenciar as apostas esportivas dos cassinos on-line, mantendo as primeiras e proibindo os segundos.



