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Qual banca deve organizar concurso SEDF; veja o histórico

Banca organizadora já foi contratada; edital para mais de 10 mil vagas é previsto para dezembro

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Correio Braziliense
postado em 23/09/2026 14:56 / atualizado em 23/09/2026 14:59
Conhecer a organizadora com antecedência é um diferencial estratégico para quem estuda -
Conhecer a organizadora com antecedência é um diferencial estratégico para quem estuda -

A expectativa para o novo concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) cresce com a confirmação de mais de 10 mil vagas, sendo 2.650 para provimento imediato e 7.954 para formação de cadastro de reserva. Com o edital previsto para dezembro de 2026, a atenção dos candidatos se volta para a divulgação do nome da banca organizadora.

O Instituto Quadrix foi responsável pelo último grande certame da SEDF, realizado em 2022. O histórico recente é um fator observado pelos candidatos, mas a nova organizadora ainda será oficialmente anunciada.

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A contratação da banca organizadora já foi assinada pela governadora Celina Leão em 22 de setembro de 2026. A definição de qual instituição ficará responsável pela seleção deve ser divulgada em breve. Essa escolha definirá o cronograma completo, as regras de inscrição e, principalmente, o formato das provas que serão aplicadas aos milhares de candidatos esperados.

Por que a escolha da banca é importante?

Conhecer a organizadora com antecedência é um diferencial estratégico para quem estuda. Cada instituição possui um estilo próprio de prova, o que impacta diretamente a forma de preparação. O perfil das questões, o nível de complexidade e as disciplinas com maior peso costumam variar.

Enquanto algumas bancas, como o Cebraspe, são conhecidas pelo formato de questões “certo ou errado”, outras, como a Fundação Getulio Vargas (FGV), tendem a elaborar enunciados mais longos e contextualizados. O Instituto Quadrix geralmente aplica provas de múltipla escolha, com uma abordagem mais direta nos conteúdos.

Saber qual será a responsável pelo concurso permite que os candidatos direcionem seus estudos, focando em resolver provas anteriores e se adaptar ao método de avaliação da banca escolhida. Isso otimiza o tempo e aumenta as chances de um bom desempenho.

Com a previsão de publicação do edital para dezembro de 2026 e a banca já contratada, os próximos meses serão decisivos. A divulgação da organizadora permitirá que os candidatos ajustem suas estratégias de preparação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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