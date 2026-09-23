Conselho do MPF avalia rejeitar suspeição de Gonet no caso Master

O Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF) tende a rejeitar, na próxima sexta-feira (25/9), o pedido para declarar a suspeição do procurador-geral da República, Paulo Gonet, nas investigações relacionadas ao Banco Master. A sessão está marcada para as 10h.

A análise ocorre após Gonet ser mencionado em mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Master. O colegiado foi convocado para decidir se os fatos levantados são suficientes para afastar o procurador-geral da condução dos casos que envolvem a instituição financeira.



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Integrantes da Procuradoria-Geral da República (PGR) ouvidos pela reportagem avaliam que a tendência é pelo acolhimento dos argumentos apresentados pela defesa de Gonet. Com isso, o procurador-geral deve permanecer à frente das apurações relacionadas ao banco.



Um dos pontos discutidos é a participação de Gonet em um evento patrocinado por Vorcaro antes de o empresário passar à condição de investigado. A defesa argumenta que o episódio, assim como os registros fotográficos do encontro, não demonstra relação capaz de comprometer a imparcialidade do chefe da PGR.



A avaliação é de que a presença de uma autoridade em um evento financiado por alguém que, posteriormente, se torna alvo de investigação não constitui, isoladamente, motivo suficiente para reconhecer sua suspeição.

O caso, no entanto, amplia uma discussão que já ganhou espaço nos bastidores do sistema de Justiça sobre a definição de parâmetros mais claros para encontros, eventos e relações mantidas por integrantes de instituições como o Ministério Público e o Judiciário.

Sem uma regulamentação específica que estabeleça esses limites, situações envolvendo autoridades e pessoas que posteriormente se tornam investigadas tendem a continuar alimentando questionamentos sobre eventuais conflitos de interesse e pedidos de afastamento.