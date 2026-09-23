Michelle Bolsonaro recebe alta após crise de enxaqueca

Michelle passou por dois procedimentos de bloqueio anestésico na terça - (crédito: Zack Stencil/PL)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) recebeu alta hospitalar na tarde desta quarta-feira (23/9). A ex-primeira dama estava internada desde terça-feira (22/9) em um hospital particular, em Brasília, para tratar um quadro de enxaqueca refratária.

Nas redes sociais, a candidata ao Senado pelo Distrito Federal, agradeceu pelas orações. “Obrigada pelas orações, pelo carinho e por todas as mensagens que recebi. Deus abençoe cada um de vocês", disse. Michelle ainda recebeu a visita da deputada federal, Bia Kicis (PL-DF), candidata ao Senado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo apurou o Correio, Michelle passou por dois procedimentos de bloqueio anestésico na terça-feira, um pela manhã e outro à noite. Ela passou a noite sem sintomas, apresentou boa resposta ao tratamento e teve a alta programada para esta quarta.

A ex-primeira-dama já vinha enfrentando episódios de fortes dores de cabeça. Em agosto, ela também precisou ser hospitalizada para investigar o problema e passou por um procedimento de bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos.