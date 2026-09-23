No 1º turno do Rio, Paes tem 36%; Ruas, 23%; Garotinho, 8%, segundo a Quaest

Eduardo Paes e Douglas Ruas, os candidatos com maior destaque na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, conforme pesquisa eleitoral - (crédito: Wikimedia Commons)

Eduardo Paes (PSD) tem 36% das intenções de voto no primeiro turno para o governo do Rio de Janeiro, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23/9). Douglas Ruas (PL) aparece com 23% e Garotinho (Republicanos), com 8%.

Na comparação com o levantamento de 8 de setembro, Paes oscilou três pontos porcentuais para baixo, de 39% para 36%, enquanto Ruas passou de 18% para 23%. Com isso, a diferença entre os dois passou de 21 para 13 pontos porcentuais. Garotinho permaneceu com 8%.

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Cyro Garcia (PSTU), William Siri (PSOL), Coronel Busnello (Missão), André Marinho (Novo) e Juliete Pantoja (UP) registram 1% cada. Luan Monteiro (PCO) não pontuou. Os indecisos somam 16%, enquanto 12% afirmam que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Paes e Ruas, o candidato do PSD registra 44% das intenções de voto, ante 31% do candidato do PL.

Contra Garotinho, Paes tem 49% das intenções de voto, enquanto o candidato do Republicanos registra 18%.

A Quaest ouviu 1.302 eleitores do Rio de Janeiro com 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. O levantamento foi encomendado pela Globo. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-04982/2026.