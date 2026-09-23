Precisa ter biometria para votar? Veja o que diz a Justiça Eleitoral

A ausência desse dado no cadastro eleitoral não impede, por si só, o exercício do voto, desde que a situação do eleitor esteja regular - (crédito: Divulgação/TSE)

A proximidade das Eleições 2026 traz uma dúvida comum para milhões de brasileiros: é preciso ter a biometria cadastrada para votar? A resposta é não. A ausência desse dado no cadastro eleitoral não impede, por si só, o exercício do voto, desde que a situação do eleitor esteja regular.

Milhões de eleitores no país ainda não possuem o cadastro biométrico. O mais importante para participar do pleito de 4 de outubro de 2026 (e de um eventual segundo turno em 25 de outubro) é estar com a inscrição eleitoral em dia. A biometria é obrigatória para quem faz o alistamento pela primeira vez, mas não para quem já é eleitor e vai apenas votar.

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Como funciona a identificação na urna

Todas as seções eleitorais do país contam com leitores biométricos nas urnas eletrônicas. Para quem tem o cadastro, a identificação acontece pela impressão digital antes da liberação para votar. O uso da biometria aumenta a segurança do processo, diminuindo riscos de fraude.

Mas e se a digital não for reconhecida no momento? O sistema permite algumas tentativas de validação. Se ainda assim a identificação não for confirmada, o mesário seguirá os procedimentos de verificação com um documento oficial para garantir o direito ao voto.

E para quem não tem biometria?

Os eleitores que não possuem a biometria cadastrada, mas estão com a situação eleitoral regular, votam normalmente. Neste caso, a identificação é feita pelo mesário por meio de um documento oficial com foto, e o eleitor assina o caderno de votação, como no método tradicional.

O que é a biometria eleitoral

A biometria é um conjunto de dados físicos, como impressões digitais, fotografia e assinatura, usados para identificar cada eleitor de forma única. Essas informações são armazenadas no Cadastro Eleitoral e servem para confirmar a identidade da pessoa no atendimento e na hora de votar.

Além de tornar o processo mais seguro, a biometria ajuda a evitar duplicidades de cadastros e padroniza o atendimento. Os dados coletados pela Justiça Eleitoral também fazem parte da base da Identificação Civil Nacional (ICN), que busca unificar a identificação dos cidadãos no país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.