Em SP Quaest mostra Tarcísio oscilando de 42% para 44%, e Haddad com 27% no 1º turno

Na imagem, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad e o atual prefeito de São Paulo Tarcísio de Freitas - (crédito: Reprodução/Twitter e Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição, tem 44% das intenções de voto no primeiro turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23/9). O candidato Fernando Haddad (PT) aparece com 27%. No levantamento anterior, divulgado em 8 de setembro, Tarcísio tinha 42% e Haddad, 27%.

Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU), Carlos Machado (PCB) e Izadora Dias (PCO) registram 1% cada. Vivian Mendes (UP) não pontuou. Votos em branco, nulos ou os que afirmam que não vão votar somam 14%, enquanto os indecisos são 11%.

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Na comparação com a rodada anterior, Tarcísio oscilou dois pontos porcentuais para cima, dentro da margem de erro, enquanto Haddad permaneceu com o mesmo porcentual. Os indecisos passaram de 14% para 11% e brancos, nulos ou os que não vão votar foram de 13% para 14%.

Policial Edjane aparece na lista apresentada aos entrevistados porque estava apta no momento do registro da pesquisa, embora sua candidatura tenha sido indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em 18 de setembro.

A Quaest ouviu 1.800 eleitores de São Paulo com 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. O levantamento foi encomendado pela Globo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-02456/2026.