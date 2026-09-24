Lula diz que governo não escolhe cidades por partido e exalta investimentos no Rio

"O que me interessa saber é se aquele projeto vai trazer benefício para a comunidade que mora naquele lugar", discurso Lula em tom de campanha - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (24/9), durante visita a obras de melhoria na BR-116, no Rio de Janeiro, que o governo federal não condiciona investimentos à filiação partidária de prefeitos. Segundo ele, o critério para a escolha das obras é a relevância do projeto para a população.

“Eu nunca perguntei de que partido é o prefeito. O que me interessa saber é se o projeto é importante. O que me interessa saber é se aquele projeto vai trazer benefício para a comunidade que mora naquele lugar”, destacou.

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O petista disse que decidiu realizar o ato no local das obras para apresentar à imprensa os investimentos feitos pelo governo federal. Segundo o presidente, a atividade não tinha como objetivo reunir a população, mas mostrar o andamento das intervenções. “Eu fiz questão de vir aqui para tentar mostrar para vocês”, declarou.

Durante o discurso, Lula também criticou gestores municipais que, segundo ele, deixam de atribuir ao governo federal a realização de obras financiadas pela União. “Muitas vezes o presidente da República faz investimento nas cidades e nunca os prefeitos da cidade dizem que a obra é do governo federal. Nunca. Não coloca propaganda do governo, não fala o nome do governo, é como se fosse deles as obras”, apontou.

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Motivações pessoais

Ao defender a atuação do governo federal nos municípios, o chefe do Executivo afirmou que não leva em consideração aspectos políticos, religiosos ou esportivos dos gestores locais. “Eu nunca quis saber se o prefeito é Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, América ou Bangu. Nunca quis saber. Eu nunca quis saber se ele é católico ou evangélico”, frisou.

Lula também mencionou o histórico de abandono da Baixada Fluminense e citou que a região passou muito tempo sem receber investimentos. “E vocês sabem quanto tempo a Baixada Fluminense ficou no esquecimento. Eu não preciso dizer a vocês.”

Antes da agenda política, mencionou ainda a participação em um encontro, ontem (23), com artistas brasileiros no Rio de Janeiro. Segundo ele, o evento pode ter reunido o maior número de artistas já registrado na cidade.