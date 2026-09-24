PT convoca mobilização nacional pró-Lula para este domingo (27)

Edinho: "Que a gente possa derrotar o representante do fascismo, das milícias, do atraso" - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/D.A Press)

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (24/9), reforçando a convocação por uma mobilização nacional em favor da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (27).

“Toda nossa militância na rua. Cada estado, cada cidade, escolhe a sua manifestação. Para que a gente possa derrotar o representante do fascismo, das milícias, do atraso”, afirmou.

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Domingo é dia de mobilização para seguirmos mudando o Brasil com o presidente Lula.



Bora Lula! Dia 27, todos nas ruas. pic.twitter.com/agDAUd7Exx — Edinho Silva (@edinhosilva) September 24, 2026

O partido organiza carreatas, caminhadas e adesivaços nos estados com o slogan “Bora, Lula”. A ideia é combinar a presença nas ruas com a nas redes sociais, divulgando as ações do governo e os projetos defendidos pelo líder petista.

A mobilização ocorrerá a uma semana do primeiro turno das eleições e em um momento em que o presidente aparece em empate técnico com o seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL), nas pesquisas de intenção de voto.

Segundo a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada ontem (23), no cenário de 1º turno, Lula lidera com 45,8% das intenções de voto para o Planalto, mas é logo seguido pelo bolsonarista, com 43,4%.

A pesquisa Datafolha, divulgada na segunda-feira (21), também apontou para um cenário acirrado. A duas semanas do pleito, Lula registrava 39% no primeiro turno, contra 36% de Flávio.