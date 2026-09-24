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Caso Master

Messias usa redes para mirar Flávio no caso Master e rebate Marinho

Chefe da AGU tenta sair da zona "cinzenta" que se encontrava em meio ao escândalo

Na publicação, Jorge Messias não cita Flávio Bolsonaro nominalmente, mas faz referência às negociações entre o senador e Vorcaro para o financiamento de
Na publicação, Jorge Messias não cita Flávio Bolsonaro nominalmente, mas faz referência às negociações entre o senador e Vorcaro para o financiamento de "Dark Horse" - (crédito: Evaristo Sa / AFP)

O advogado-geral da União, Jorge Messias, utilizou as redes sociais para entrar no embate político em torno do Banco Master e mirar o senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Após associar o parlamentar às relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Messias também rebateu o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), que o acusou de agir como "militante do PT".

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O embate começou após Messias repercutir a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que determinou o cancelamento de 16 precatórios do setor sucroalcooleiro e a devolução de cerca de R$ 4,7 bilhões à Conta Única do Tesouro Nacional. A medida atendeu a um pedido apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU).

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Na publicação, o ministro não citou Flávio nominalmente, mas fez referência às negociações entre o senador e Vorcaro para o financiamento de Dark Horse, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As conversas reveladas no âmbito do caso indicam uma negociação de R$ 134 milhões para a produção.

"Tem candidato a Presidente da República que procurou o dono do Banco Master para pedir milhões em benefício de sua própria família. Enquanto isso, o Banco Master foi acusado de tentar fraudar o povo brasileiro e obter, indevidamente, bilhões dos cofres públicos, inclusive de servidores aposentados", escreveu Messias.

Na sequência, o advogado-geral contrapôs a relação de Flávio com Vorcaro à atuação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Já o governo do Presidente @lulaoficial, por meio da atuação firme da Advocacia-Geral da União, impediu a concretização desse prejuízo", afirmou.

Messias também destacou a decisão sobre os precatórios. "Hoje, a Justiça cancelou R$ 4,7 bilhões em precatórios fraudulentos e determinou que esses recursos retornassem aos cofres da União", disse. Ao final, acrescentou: "Governar é escolher de que lado se está. O nosso lado é o do povo brasileiro".

Os valores estavam depositados em contas judiciais desde dezembro de 2023. Segundo a AGU, os precatórios foram expedidos antes do trânsito em julgado da fase de execução. O CNJ apontou risco de dano ao erário e determinou a restituição dos recursos, acrescidos dos rendimentos. Os títulos também aparecem entre os ativos relacionados ao Master encontrados no celular de Vorcaro.

Marinho reage e Messias cobra explicações

A ofensiva provocou reação de Rogério Marinho. Aliado de Flávio e um dos principais nomes da oposição no Congresso, o senador acusou Messias de abandonar a função institucional para atuar politicamente.

"Quando o advogado geral da união se comporta como militante do PT e abre mão de sua função institucional, só nos resta como brasileiros dar o cartão vermelho a ele e toda a caterva do PT, que usa o Estado brasileiro sem nenhuma cerimônia como extensão do partido. Basta de patrimonialismo, aparelhamento, corrupção e desprezo pelas instituições. O remédio é FLÁVIO 22", publicou Marinho.

Messias voltou às redes para responder diretamente ao senador. Desta vez, elevou o tom e cobrou explicações sobre os recursos negociados entre Flávio e Vorcaro.

"Meu Prezado Senador, o senhor não precisava passar esse recibo. O senhor poderia fazer um favor para o povo?", iniciou.

E prosseguiu: "Já que seu candidato não consegue explicar o destino da grana, faz essa gentileza para todo o Brasil. Estamos esperando ansiosamente. Um abraço!"

Enquanto aliados de Lula buscam vincular Flávio às negociações mantidas com Vorcaro, o entorno do candidato do PL tem direcionado as críticas para as relações do ex-banqueiro com integrantes de instituições e autoridades durante o atual governo.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 24/09/2026 10:32 / atualizado em 24/09/2026 10:36
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