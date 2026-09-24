Messias usa redes para mirar Flávio no caso Master e rebate Marinho

Na publicação, Jorge Messias não cita Flávio Bolsonaro nominalmente, mas faz referência às negociações entre o senador e Vorcaro para o financiamento de "Dark Horse" - (crédito: Evaristo Sa / AFP)

O advogado-geral da União, Jorge Messias, utilizou as redes sociais para entrar no embate político em torno do Banco Master e mirar o senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Após associar o parlamentar às relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Messias também rebateu o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), que o acusou de agir como "militante do PT".

O embate começou após Messias repercutir a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que determinou o cancelamento de 16 precatórios do setor sucroalcooleiro e a devolução de cerca de R$ 4,7 bilhões à Conta Única do Tesouro Nacional. A medida atendeu a um pedido apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU).

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Na publicação, o ministro não citou Flávio nominalmente, mas fez referência às negociações entre o senador e Vorcaro para o financiamento de Dark Horse, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As conversas reveladas no âmbito do caso indicam uma negociação de R$ 134 milhões para a produção.

"Tem candidato a Presidente da República que procurou o dono do Banco Master para pedir milhões em benefício de sua própria família. Enquanto isso, o Banco Master foi acusado de tentar fraudar o povo brasileiro e obter, indevidamente, bilhões dos cofres públicos, inclusive de servidores aposentados", escreveu Messias.

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Na sequência, o advogado-geral contrapôs a relação de Flávio com Vorcaro à atuação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Já o governo do Presidente @lulaoficial, por meio da atuação firme da Advocacia-Geral da União, impediu a concretização desse prejuízo", afirmou.

Messias também destacou a decisão sobre os precatórios. "Hoje, a Justiça cancelou R$ 4,7 bilhões em precatórios fraudulentos e determinou que esses recursos retornassem aos cofres da União", disse. Ao final, acrescentou: "Governar é escolher de que lado se está. O nosso lado é o do povo brasileiro".

Os valores estavam depositados em contas judiciais desde dezembro de 2023. Segundo a AGU, os precatórios foram expedidos antes do trânsito em julgado da fase de execução. O CNJ apontou risco de dano ao erário e determinou a restituição dos recursos, acrescidos dos rendimentos. Os títulos também aparecem entre os ativos relacionados ao Master encontrados no celular de Vorcaro.

Marinho reage e Messias cobra explicações

A ofensiva provocou reação de Rogério Marinho. Aliado de Flávio e um dos principais nomes da oposição no Congresso, o senador acusou Messias de abandonar a função institucional para atuar politicamente.

"Quando o advogado geral da união se comporta como militante do PT e abre mão de sua função institucional, só nos resta como brasileiros dar o cartão vermelho a ele e toda a caterva do PT, que usa o Estado brasileiro sem nenhuma cerimônia como extensão do partido. Basta de patrimonialismo, aparelhamento, corrupção e desprezo pelas instituições. O remédio é FLÁVIO 22", publicou Marinho.

Messias voltou às redes para responder diretamente ao senador. Desta vez, elevou o tom e cobrou explicações sobre os recursos negociados entre Flávio e Vorcaro.

"Meu Prezado Senador, o senhor não precisava passar esse recibo. O senhor poderia fazer um favor para o povo?", iniciou.

E prosseguiu: "Já que seu candidato não consegue explicar o destino da grana, faz essa gentileza para todo o Brasil. Estamos esperando ansiosamente. Um abraço!"

Enquanto aliados de Lula buscam vincular Flávio às negociações mantidas com Vorcaro, o entorno do candidato do PL tem direcionado as críticas para as relações do ex-banqueiro com integrantes de instituições e autoridades durante o atual governo.