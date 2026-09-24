Lula diz que governo deve priorizar o povo, não os amigos

Lula: "Quem é amigo de um presidente é o povo, não é o Vorcaro, não é o dono do Banco Master" - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (24/9), durante visita a obras de melhoria na BR-116, no Rio de Janeiro, que é necessário mudar a forma de governar o país para priorizar a população, em vez de interesses pessoais.

“É preciso a gente mudar o jeito de governar esse país. A gente tem que governar esse país sempre levando em conta que algum benefício e qualquer benefício tem que ser feito em prol do povo, nem em prol dos amigos”, declarou.

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Na sequência, Lula afirmou que o povo deve ser considerado o principal aliado de um presidente e citou o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ao defender que decisões de governo não sejam tomadas em benefício de pessoas próximas ao poder. “Quem é amigo de um presidente é o povo, não é o Vorcaro, não é o dono do Banco Master”, afirmou.