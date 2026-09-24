A Fazenda 18: ex-BBB compara mãe de Lexa a ‘merda’ e causa polêmica - (crédito: Reprodução/Record)

Uma conversa entre Lucas Bissoli e Renata Del Bianco ganhou um tom ácido na terça-feira (22), em meio às movimentações de "A Fazenda 18". O ex-BBB fez uma comparação inusitada ao comentar sobre Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa.

Durante o bate-papo na casinha da árvore, os dois falaram sobre a postura da peoa dentro do confinamento.

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Lucas avaliou a personalidade de Darlin de forma bastante direta e afirmou que ela seria "Igual merda".

Na sequência, completou o comentário com outra declaração: "Quanto mais mexe, mais fede". Renata concordou com a avaliação feita pelo colega.

Além de comentarem sobre a convivência com Darlin, Lucas e Renata também levantaram hipóteses sobre as relações da participante dentro do jogo.

Os dois tentaram identificar quais pessoas da própria lista de aliados da peoa poderiam estar sendo alvo de comentários feitos por ela.

Em outro momento da conversa, Bissoli voltou a falar sobre a possibilidade de Darlin mudar a maneira como trata os demais confinados. "Se ela vir ficar normal com a gente, o público viu tudo", reiterou o médico.

Darlin Ferrattry tem se envolvido em diferentes conflitos desde o início de “A Fazenda 18”. Na noite de segunda-feira (21), a mãe de Lexa também apareceu em uma dinâmica chamada “Na Lata”, na qual acabou sendo apontada como a peoa mais rejeitada pelos participantes. O resultado ocorreu em meio a outras polêmicas e discussões protagonizadas por ela no reality.

