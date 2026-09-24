Brasília aderiu à polarização entre Lula e Flávio, diz CEO da Opinião

"Lula tem a maior rejeição e Flávio, o maior potencial de levar as eleições no DF", avalia Alexandre Garcia - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Ao analisar a nova rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, o CEO da Opinião, Alexandre Garcia, afirmou que o eleitor de Brasília aderiu à polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Quarta rodada do levantamento mostra que os dois líderes da corrida presidencial aumentaram a vantagem entre eleitores candangos. Senador segue na frente, com 40,8%, contra 33,6% do petista.

“Será uma eleição extremamente polarizada e disputada e, na minha opinião, a diferença de votos será muito pequena”, avaliou o especialista durante entrevista ao programa CB.Poder, parceria com a TV Brasília, nesta quinta-feira (24/9).

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Alexandre comentou, porém, sobre a liderança de Flávio nas intenções de voto no Distrito Federal. “Os demais candidatos perderam espaço junto ao eleitor do DF”, disse aos jornalistas Carlos Alexandre e Denise Rothenburg. "Lula tem a maior rejeição e Flávio, o maior potencial de levar as eleições no DF", completou.

Sobre o percentual de indecisos apontado pelo levantamento, Alexandre Garcia disse acreditar que a tendência é de migração desses votos diretamente para Flávio ou Lula. Para o analista, o movimento reflete uma mudança na atitude do eleitor, que passa a apoiar o candidato com mais condições de vencer em vez daquele que ele gostaria de evitar.

“O eleitor não está mais votando com convicção. A gente percebe isso quando Ronaldo Caiado (PSD) vem caindo a cada edição. Augusto Cury (Avante) teve aquele pico e logo voltou para baixo, e os demais candidatos mal pontuam. Então, o eleitor está indo para aquele candidato que tem mais condições de vencer o que ele não gostaria que fosse eleito”, enfatizou.

Dados técnicos

A nova rodada da pesquisa Correio/Opinião para presidente foi realizada com 1.132 entrevistas de maneira presencial no Distrito Federal, de 17 a 19 de setembro. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número DF-03622/2026.

A comparação do debate foi realizada com a rodada de 29 a 31 de agosto, quando foram feitas 1.121 entrevistas, e a margem de erro foi de 3,0 pontos.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Assista à entrevista na íntegra



