Lula comenta sobre série com Porchat que investiga relações do Banco Master

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou, nesta quarta-feira (23/9), o segundo episódio da série jornalística Revelando, apresentado por Fábio Porchat e dedicado às relações em torno do Banco Master. Durante um encontro com artistas na Fundição Progresso, na Lapa, no Rio de Janeiro, Lula afirmou que a produção mereceria uma premiação pela qualidade do trabalho.
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Ao comentar o vídeo, o presidente disse que passou a admirar mais o humorista depois de assistir ao episódio. "Ontem eu passei a respeitar mais o Porchat porque aquele documentário que ele fez sobre o caso Vorcaro merece o Oscar de (melhor) documentário. Muito sério, muito bem feito", contou.
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Produzida pela equipe do podcast Calma Urgente, com apoio do ICL Notícias, Mídia Ninja e 342 Artes, a série Revelando aborda, no segundo episódio, as relações entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, a Igreja Batista da Lagoinha e diferentes personagens da política brasileira. O conteúdo também reúne informações relacionadas às investigações envolvendo o Banco Master.
Lula aproveitou a fala para defender que o material continue disponível ao público e relacionou o episódio ao debate sobre a circulação de informações falsas. "Isso tem que ficar no ar pra saber o que tá acontecendo nesse país. A mentira voa enquanto a verdade engatinha."
A declaração ocorreu após o perfil oficial da websérie ter sido temporariamente retirado do Instagram pela Meta. A conta foi restabelecida posteriormente. Ao Correio, a empresa informou que a página voltou ao ar depois de uma revisão interna e pediu desculpas pelo episódio.
Críticas à Igreja da Lagoinha
Durante o mesmo encontro, Lula também fez críticas à Igreja Batista da Lagoinha e ao pastor André Valadão, citado no episódio apresentado por Porchat como mediador entre Daniel Vorcaro e autoridades.
"Aquela tal daquela Igreja da Lagoinha...aquele pastor [André Valadão] olha a cara dele de 171. E os caras pregando em nome de Deus."
O evento na Fundição Progresso reuniu diferentes nomes da cultura brasileira, entre eles Caio Blat, Chico Buarque, Daniela Mercury, Malu Mader, Marieta Severo, Paulinho da Viola, Xamã e Zeca Pagodinho.